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GRAFİKLİ - DAİB'den 1 milyar 810 milyon dolarlık ihracat

- Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin sorumluluk alanındaki 17 ilden geçen yıl 1 milyar 810 milyon dolarlık ihracat yapıldı - Bölge ihracatında 275 milyon 163 bin dolarla tarım ürünleri ilk sırada yer aldı - DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Şengel: - "2017 bölgemizde faaliyet gösteren 4 bine yakın ihracatçı için başarılı bir yıl oldu"

GRAFİKLİ - DAİB'den 1 milyar 810 milyon dolarlık ihracat

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanındaki 17 ilden geçen yıl 1 milyar 810 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

AA muhabirinin DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Birliğin sorumluluğundaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye ihracat yapıldı.

Bölgeden yapılan 1 milyar 810 milyon dolarlık ihracatta ilk sırayı 275 milyon 163 bin dolarla tarım ürünleri aldı. Bu sektörü, 248 milyon 349 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 244 milyon 427 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 205 milyon 734 bin dolarla makine sektörü takip etti. Geçen yıl madencilik sektöründen de 81 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Ülke bazında bakıldığında, Irak 407 milyon 107 bin dolarla en fazla dış satımın yapıldığı ülke oldu. Bu ülkeyi İran, Azerbaycan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Almanya, Bulgaristan ve Türkmenistan izledi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, ihracatta 10 milyar doları yakalamak için çaba gösterdiklerini belirterek, "DAİB'e bağlı firmalar geçen yıl toplam 1 milyar 810 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2017 bölgemizde faaliyet gösteren 4 bine yakın ihracatçı için başarılı bir yıl oldu." dedi.

Şengel, Birlik üyelerinin çoğunlukla Ortadoğu ülkelerine kısmen de Avrupa ülkelerine ihracat yaptıklarını anlattı.

DAİB Başkanı Şengel, söz konusu dönemde Irak'a 407 milyon 107 bin dolarlık, İran'a 150 milyon 378 bin dolarlık, Azerbaycan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 123 milyon 232 bin dolarlık ve Almanya'ya 79 milyon dolarlık ürün satıldığını bildirdi. Şengel, şunları kaydetti:

"Bölgemizin konumu Kafkaslar ve Ortadoğu pazarına erişim açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Halihazırda komşu ülkelerimizle ihracatımız öne çıksa da mevcut potansiyelin altındadır. Bunda bu pazarlarda yaşanan daralmanın ve bölgesel çatışmalarla sorunların yoğunlaşmasının önemli etkisi vardır. Çatışma ve kaos ortamının sona ermesiyle ihracat ivme kazanacaktır."


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