GRAFİKLİ - Doğu ve Güneydoğu'da yılın ilk ayında ihracat yüz güldürdü

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanındaki 17 ilden yılın ilk ayında 134 milyon 212 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yıl ocak ayında, DAİB'in sorumluluk alanında yer alan Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

DAİB'in ocak ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2'lik artış göstererek 134 milyon 212 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Birliğin söz konusu aydaki ihracatında ilk sırayı kimya sektörü alırken bunu hazır giyim ve makine sektörleri takip etti.

Geçen yıl ocak ayında tarım ürünlerinde 22 milyon 893 bin dolarlık, madencilik sektöründe 3 milyon 750 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren DAİB, Ocak 2018'de tarımda yüzde 11'lik artışla 25 milyon 596 bin dolar, madencilikte ise yüzde 90'lık artışla 7 milyon 540 bin dolarlık ihracat yaptı.

Birlik, aynı ayda kimya sektöründe 17 milyon 457 bin, hazır giyimde 14 milyon 232 bin, makine sektöründe ise 13 milyon 772 bin dolarlık ürün ihraç etti.

- En fazla ihracat Irak'a yapıldı

DAİB'in bu yılın ocak ayında en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 34 milyon 623 milyon dolarla ilk sırayı Irak alırken, bu ülkeyi 13 milyon dolarla İran, 11 milyon dolarlık ihracatla da Azerbaycan takip etti. Bu ülkeleri de Almanya ve Türkmenistan izledi.

Birliğe bağlı 17 il içinde ocak ayında en fazla ihracat artışı sırasıyla Şırnak, Iğdır, Elazığ ve Hakkari'den yaşandı.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliğin ocak ayında 134 milyon 212 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

DAİB olarak 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Şengel, "2018 yılına güzel başladık, daha da güzel olacağı kanaatindeyim. Türkiye kalkınırsa sınır ülkeler kalkınır. 2018 yılı hedefi 2,1 milyar dolarlık ihracat. Bölgenin şansı çok açık. Bölgede sıkıntılar var ama bu sıkıntıların yanında çok güzel alternatifler doğacağına inanıyoruz." dedi.

Türkiye'den ocak ayında yapılan ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 büyüdüğünü hatırlatan Şengel, şöyle devam etti:

"Birlik olarak bölgemizdeki sıcak gelişmeler ve pazar yelpazelerinden dolayı Türkiye'nin ihracat ortalamasını yakalayamadık ancak ocakta birliğimizden yüzde 2'lik ihracat artışımız oldu. Birliğimizin ihracatının yüzde 10-11'lik kısmı yaş sebze ve meyve, yüzde 90'lık kısmı ise madencilik sektörlerinden. Madencilikte yakaladığımız artış bizi çok mutlu etti, demek ki doğal zenginliklerimize yönelmeye başladık."

- "Huzura kavuşunca bölgenin ekonomisi büyüyecek"

Cemal Şengel, birlik olarak ülke bazında en çok Irak'a ihracat yaptıklarını kaydederek, Irak, Suriye, İran, Azerbaycan, Nahçıvan ve Gürcistan gibi ülkelerin pazar bölgesi olduğunu aktardı.

Bu bölgelerdeki sıcak gelişmelerin sonlanmasıyla birliğin ihracatının Türkiye ortalamasından daha fazla olacağını vurgulayan Şengel, "2018 yılında sıcak gelişmelerin sonlanacağını ve bölgenin huzura kavuşmasıyla ekonomimizin büyüyeceğini düşünüyoruz. Birliğimizin 2023 hedeflerinde bir sıkıntı yok, mal satışında kilogram olarak dünya oranını tutturmuş durumdayız. İhracatta sadece ülkemizde sıkıntı yok her yerde daralma ve sıkışma var." dedi.



