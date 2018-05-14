GRAFİKLİ- Engellilere dört koldan vergi avantajı

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Maliye Bakanlığınca, engellilere yönelik, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırmak ve engelli olmayanlarla aralarındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla pek çok vergi avantajı sunuluyor.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Engelliler Haftası dolayısıyla "Engelliler İçin Vergi Rehberi" hazırladı.

AA muhabirinin rehberden yaptığı derlemeye göre, engelli vatandaşlara yönelik çeşitli vergi avantajları bulunuyor.

Gelir Vergisi Kanunu'nda düzenlenen engellilik indirimiyle çalışma gücü kaybı olanların ücret veya kazançlarına, engellilik derecesine göre belirlenen miktarda vergi indirimi uygulanıyor.

Engelli ücretli, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli, engelli serbest meslek erbabı, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı ve basit usulde vergilendirilen engelliler, gelir vergisi matrahlarının hesaplanmasında engellilik indiriminden yararlanıyor. Bu yıl için belirlenen aylık engellilik indirim tutarı, birinci derece engelliler için bin lira, ikinci derece engelliler için 530 lira, üçüncü derece engelliler için 240 lira oldu. Bu tutarlar, engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerde aylık gelir vergisi matrahından indiriliyor.

- Engelli araçlarına gümrük muafiyeti

Yurt içinden satın alınan veya ithal edilen motorlu taşıtlar için bazı şartlarla vergi avantajları sağlanıyor. Buna göre, malul ve engellilerin kullanımına özel eşya ve araçlar, gümrük vergilerinden muaf tutuluyor. Bu kapsamda, motorlu ve motorsuz araç koltukları, bisikletler, motorlu kara nakil vasıtaları, motosiklet, motor silindir hacmi 1600 cc.'ye kadar olan otomobiller, malul ve engellinin üçüncü dereceye kadar hısımı olan bir sürücü ya da istihdam edilen sürücü tarafından kullanılan vasıtalara muafiyet tanınıyor. Söz konusu araçların yedek parça, aksesuarlar veya bu eşyanın bakım, kontrol, ayarlama ya da tamiri için gerekli olan aletler de muafiyet kapsamında olacak.

- ÖTV ve MTV istisnası

Yurt içinden alınan taşıtlarda da özel tüketim vergisi (ÖTV) avantajı sağlanıyor. Engellilik derecesi yüzde 90 veya üzerinde olanların taşıt alımlarında, beş yılda bir olmak üzere ilk alımı ÖTV'den istisna tutuluyor. Engellilik derecesi yüzde 90'ın altında olanlar da bizzat kullanma amacıyla engelliliklerine uygun olarak aldıkları araçlarda bu muafiyetten yararlanacak.

Engellilik dereceleri yüzde 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden (MTV) istisna tutuluyor. Derecesi yüzde 90'dan az olanlar ise durumlarını sağlık raporuyla belgelemeleri halinde kendi adlarına kayıtlı ve tescilli taşıtlarında bu istisnadan yararlanacak.

- Görme engellilerin bastonuna KDV istisnası

Katma Değer Vergisi Kanunu'nda (KDV) malullerin ve engellilerin adlarına kayıtlı ve tescilli, engellilik haline uygun özel tertibatlı taşıt veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar için istisnai bir düzenleme bulunmuyor. Buna karşın engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları KDV'den istisna tutuluyor. Buna göre, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel üretilmiş her türlü araç-gereç (görme engellilerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap, ortopedik engellilerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar) ile özel bilgisayar programları istisna kapsamında kabul ediliyor. Bu kapsamdaki eşyanın ithali de KDV'den muaf tutuluyor.

- Emlak vergisi muafiyeti

Malullere ve engellilere vergi açısından sağlanan imkanlardan biri de emlak vergisinde uygulanmaya başlanan indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulaması oldu. Buna göre, Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip engelliler, indirimli bina vergisi oranı uygulamasından yararlanarak emlak vergisi ödemiyor.



