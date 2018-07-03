GRAFİKLİ - Haziran ayının zam şampiyonu kuru soğan

ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında haziranda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 82,53 ile kuru soğanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında kuru soğanı, yüzde 63,34 ile patates, yüzde 57,72 ile havuç izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 57,28 ile sivri biber, yüzde 50,23 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 35,32 ile limon, yüzde 32,27 ile internet ücreti, yüzde 23,59 ile domates, yüzde 14,99 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 14,84 ile yeşil soğan yer aldı.

- En çok etek ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüş ise yüzde 6,66 ile etekte gerçekleşti. Bunu yüzde 6,31 ile kadın gömleği, yüzde 4,87 ile kadın ceketi, yüzde 4,15 ile kolonya, yüzde 3,41 ile kadın tişörtü, yüzde 3,39 ile oyun konsolu, yüzde 3,17 ile taze fasülye, yüzde 2,95 ile eşarp izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerDeğişim oranı (yüzde) Kuru soğan82,53 Patates63,34 Havuç57,72 Sivri biber57,28 Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar50,23 Limon35,32 İnternet ücreti32,27 Domates23,59 Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar14,99 Yeşil soğan14,84 Elma12,49 Bilgisayar9,13 Ütü9,07 Tavuk eti8,95 Şehirlerarası otobüs ücreti8,31 Fırın7,51 Salatalık6,87 Çamaşır makinesi6,67 Uçak bileti ücreti6,51 Bulaşık makinesi6,03

Haziranda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerDeğişim oranı (yüzde) Pijama (kadın için)-0,45 Bebek pijaması-0,55 Zeytinyağı-1,11 Ayakkabı (erkek için)-1,29 Gömlek (erkek için)-1,39 Nohut-1,40 Diğer kitaplar (edebi kitaplar)-1,66 Ayakkabı (kadın için)-2,02 Krem peynir-2,54 Elbise-2,65 Ayakkabı (çocuk için)-2,70 Tişört (erkek için)-2,86 Eşarp-2,95 Taze fasulye-3,17 Oyun konsolu-3,39 Tişört (kadın için)-3,41 Misafir kolonyası-4,15 Ceket (kadın için)-4,87 Gömlek (kadın için)-6,31 Etek-6,66