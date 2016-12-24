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GRAFİKLİ - Ilgaz'ı dize getiren tünel açılıyor

- Özellikle kış aylarında sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan Ilgaz Dağı'na inşa edilen, bölgenin ekonomisi ve turizmi açısından da büyük önem taşıyan "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli" 26 Aralık'ta hizmete açılacak - Giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde projelendirilen tünel hizmete açıldıktan sonra, 16,8 kilometre olan Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu 11,4 kilometreye inecek, 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunda ulaşım süresi 8 dakikaya düşecek

GRAFİKLİ - Ilgaz'ı dize getiren tünel açılıyor

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - ÖZGÜR ALANTOR - Kış aylarında sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan Ilgaz Dağı'na inşa edilen "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli", 26 Aralık Pazartesi günü hizmete girecek.

Açılışına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılması beklenen tünelin hizmete girmesiyle, hem sürücülerin hem de turizmcilerin ve bölgedeki esnafın yüzü gülecek.

İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayacak tünel için 2012'de vurulan ilk kazmanın ardından onlarca çalışan, yer altında yüzlerce metre yol katederek bin 875 metre yüksekliğindeki Ilgaz Dağı'nı adeta dize getirdi.

Giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde projelendirilen, biri 5 bin 370, diğeri ise 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşan tünelle, özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı'nda ulaşımın daha hızlı ve güvenli sağlanması amaçlanıyor.

- Trafiğe açık en uzun tünel olacak

Tünel açıldıktan sonra 16,8 kilometre olan Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu 5,4 kilometre kısalarak, 11,4 kilometreye inecek. Yolda herhangi bir sıkıntı olmadığında yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunu geçiş süresi, 8 dakikaya düşecek. Projesi hazırlanmış tüneller arasında 3. sırada olan tünel, kullanılmaya başlandığında, "trafiğe açık en uzun tünel" unvanını alacak.

Tünelle ortalama seyahat süresinde yıllık 345 bin 655 saat, akaryakıt tüketiminde de 8 milyon 300 bin litre tasarruf sağlanması bekleniyor. Getirileri sadece bunlarla sınırlı kalmayan tünelin ekonomiye katkısının ise 38 milyon 200 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

- Sürücüleri "köpek balığı ağzı" karşılayacak

Faaliyete geçmesiyle Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntem, tünelin girişinde sürücüleri karşılayacak. Araçlar, "köpek balığı ağzına" benzetilen giriş ve çıkışlardan tüneli kullanacak.

Bölgedeki sanayi kuruluşlarına da katkı sağlayacak tünel, özellikle İç Anadolu bölgesindeki fabrikaların ürünlerini Karadeniz'e ulaştırmasını, İnebolu Limanı'na getirilen ürünlerin de iç bölgelere daha kolay taşınmasını sağlayacak.


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