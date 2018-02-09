GRAFİKLİ - Kapadokya'yı 329 bin turist kuş bakışı izledi

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Kapadokya bölgesinde geçen yıl sıcak hava balon turuna katılan turist sayısı, önceki yıla göre yüzde 32 artarak 329 bini geçti.

Türkiye'nin doğa, tarih ve kültür turizminde önemli bir konuma sahip Kapadokya bölgesinde turistlerin sıcak hava balon turuna olan ilgisi her geçen yıl artıyor.

Bölgede düzenlenen sıcak hava balon turlarına katılan turist sayısı 2017 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 32 artışla 329 bin 390'a ulaştı.

AA muhabirinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerinden derlediği bilgiye göre, yıl boyunca 19 bin 843 balon uçuşu gerçekleştirilen bölgede turistler, Kapadokya semalarına yükselerek eşsiz manzarayı kuş bakışı izleme imkanı elde etti.

Kapadokya'da balonla yılda ortalama 300 gün uçulabiliyor.

Bölgede 25 firma tarafından düzenlenen ve balonların havada 45 dakika ile bir buçuk saat kaldığı turlara kişi başı katılım bedeli 100 ile 150 avro arasında değişiyor.

Ekonomiye katkısı, 2016 yılında 33 milyon avro olan sıcak hava balon turlarından geçen yıl yaklaşık 43 milyon avro gelir elde edildi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan bölgeyi 2017 yılında 2 milyon 206 bin 372 turist ziyaret ederken, Kapadokya'nın tarihi ve turistik merkezlerini gezen her 6 kişiden birinin bu tura katıldığı belirlendi.

Bölgede sıcak hava balon turu düzenleyen bir firmanın sahibi Tevfik Ölmez, AA muhabirine, turlara katılan turist sayısının 2018 yılında daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Sıcak hava balonculuğunun dünyada en yoğun Kapadokya'da yapıldığını belirten Ölmez, şöyle konuştu:

"Dünyanın birçok noktasında sıcak hava balonculuğu yapılıyor fakat dünyadaki ticari balon uçuşunun en yoğun yapıldığı yer Kapadokya'dır. Bölge, UNESCO listesindeki muhteşem yeryüzü görüntülerine sahip. Meteorolojik şartların el vermesi durumunda günde 100-150 balon uçuş yapabiliyor. Yılda 600 bin yolcu uçurabilecek kapasitemiz var. 2017 yılı bir önceki yıla göre daha iyi geçti, 2018 yılında daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl sıcak hava balon turuna katılacak turist sayısının yüzde 30 civarında artmasını bekliyoruz."

Balon pilotlarından Halil Atay da "Balonlar Kapadokya'da ayrı bir görsel şölen oluşturuyor. Daha önce farklı ülkelerde balon turuna katılan turistler, Kapadokya'da balon turuna katılmanın çok daha güzel olduğunu, farklı bir deneyim yaşadıklarını bize iletiyor. Balon turu başka yerlerde yapılsa da hava koşulları ve geniş doğal manzarası nedeniyle Kapadokya bu organizasyon için eşsiz bir bölge." diye konuştu.

Yabancı turistlere balon turu satışı yapan acente sorumlusu Mustafa Budak da sıcak hava balon turlarına olan ilginin her geçen yıl artmaya devam ettiğini, 2018 yılında, geçen yıla kıyasla daha yoğun bir turizm sezonu beklediklerini ifade etti.

