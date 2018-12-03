GRAFİKLİ - Kasım ayının zam şampiyonu kuru soğan

ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında kasımda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 50,58 ile kuru soğanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında kuru soğanı, yüzde 18,59 ile kadın kabanı, yüzde 15,29 ile patates izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,69 ile kuru fasulye, yüzde 13,53 ile kabak, yüzde 12,78 ile salatalık, yüzde 11,53 ile çocuk botu, yüzde 9,12 ile patlıcan, yüzde 8,88 ile kadın hırkası, yüzde 8,83 ile erkek botu yer aldı.

- En çok portakal ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,35 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 22,26 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 21,58 ile ıspanak, yüzde 16,72 ile domates, yüzde 15,68 ile limon, yüzde 13,87 ile dizel otomobil, yüzde 13,8 ile uçak bileti ücreti, yüzde 11,75 ile benzinli otomobil izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Fiyatı en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Değişim oranı (Yüzde)Kuru soğan50,58 Kaban (kadın için)18,59 Patates15,29 Kuru fasulye13,69 Kabak13,53 Salatalık12,78 Bot (çocuk için)11,53 Patlıcan9,12 Hırka (kadın için)8,88 Bot (erkek için)8,83 Ketçap8,74 Buğday unu8,19 Erkek mont8,08 Kargo gönderme ücreti7,64 Bulgur7,34 Kazak (çocuk için)6,56 Pil6,35 Sarımsak6,13 Yeşil soğan6,07 Sweatshirt (erkek için)5,62



Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerDeğişim oranı (Yüzde)Benzin-5,56 Çamaşır makinesi-5,87 Bulaşık makinesi-6,69 Yatak bazası-6,73 Mücevher (altın)-7,78 Yumurta-8,19 Ayva-8,77 Kanepe-8,92 Yatak çift kişilik-9,69 Yemek odası takımı-10,33 Karnabahar-10,35 Beyaz lahana-11,47 Otomobil (benzinli)-11,75 Uçak bileti ücreti-13,80 Otomobil (dizel)-13,87 Limon-15,68 Domates-16,72 Ispanak-21,58 Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar-22,26 Portakal-32,35



