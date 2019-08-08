GRAFİKLİ - Kişi başına en fazla araç Muğla'da

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının haziran ayı itibarıyla 23 milyonu aştığı Türkiye'de yaklaşık 4 kişiye bir araç düştü. Muğla ve Burdur'da her iki kişiden birinin taşıt sahibi olduğu görüldü.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, haziran ayı itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 44 bin 761 aracın yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,2'sini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İstanbul, toplam 4 milyon 187 bin 531 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il olurken, bu kenti 2 milyon 3 bin 921 taşıtla Ankara, 1 milyon 410 bin 724 taşıtla İzmir, 1 milyon 81 bin 786 taşıtla Antalya izledi. En az taşıtın bulunduğu il 9 bin 372 taşıtla Tunceli oldu.

Trafiğe kayıtlı araçların nüfusa oranına bakıldığında, Burdur ve Muğla'da her iki kişiye bir aracın düşmesi dikkati çekti. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 967 bin 487 olan Muğla'da 500 bin 641 (yüzde 51,7), nüfusu 269 bin 926 olan Burdur'da 135 bin 35 (yüzde 50) olarak belirlendi.

Buna karşılık Hakkari'de 30 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü. Söz konusu oranla listede son sırada yer alan 286 bin 470 nüfuslu Hakkari'de araç sayısı 9 bin 402 olarak belirlendi. Hakkari'yi yüzde 5,7 ile Şırnak ve yüzde 6 ile Ağrı takip etti.

- Başkentte her 4 kişiye bir otomobil

Öte yandan trafiğe kayıtlı toplam 12 milyon 469 bin 434 otomobilin bulunduğu Türkiye'de, ortalama 7 kişiye bir otomobil düşerken, Ankara'da nüfusun yüzde 26,6'sının otomobil sahibi olduğu kayıtlara geçti. Toplam 5,5 milyon nüfuslu başkentte trafiğe kayıtlı otomobil sayısı haziran ayı itibarıyla 1 milyon 463 bin 884 oldu.

Otomobillerin nüfusa göre dağılımına bakıldığında Ankara'yı yüzde 21,5 ile Muğla, yüzde 21 ile Antalya ve yüzde 20,2 ile Burdur takip etti.

İstanbul'da ise 15 milyonu aşkın nüfusa karşı otomobil sayısı 2 milyon 886 bin 575 olarak kaydedildi. Hakkari'de 133, Şırnak'ta 119 kişiye bir otomobil düştü.

TÜİK verilerine göre nüfusa ve illere göre trafiğe kayıtlı araç sayısı şöyle:

Nüfus Taşıt Sayısı Taşıt Sayısının Nüfusa Oranı Toplam 82.003.882 23.044.761 28,1 Adana 2.220.125 653.804 29,4 Adıyaman 624.513 105.239 16,9 Afyonkarahisar 725.568 222.817 30,7 Ağrı 539.657 32.502 6,0 Amasya 337.508 117.210 34,7 Ankara 5.503.985 2.003.921 36,4 Antalya 2.426.356 1.081.786 44,6 Artvin 174.010 38.874 22,3 Aydın 1.097.746 452.063 41,2 Balıkesir 1.226.575 481.724 39,3 Bilecik 223.448 69.070 30,9 Bingöl 281.205 17.362 6,2 Bitlis 349.396 22.618 6,5 Bolu 311.810 114.955 36,9 Burdur 269.926 135.035 50,0 Bursa 2.994.521 892.322 29,8 Çanakkale 540.662 230.152 42,6 Çankırı 216.362 52.664 24,3 Çorum 536.483 172.101 32,1 Denizli 1.027.782 407.784 39,7 Diyarbakır 1.732.396 123.922 7,2 Edirne 411.528 160.213 38,9 Elazığ 595.638 125.546 21,1 Erzincan 236.034 59.864 25,4 Erzurum 767.848 119.956 15,6 Eskişehir 871.187 286.267 32,9 Gaziantep 2.028.563 513.432 25,3 Giresun 453.912 91.211 20,1 Gümüşhane 162.748 24.897 15,3 Hakkari 286.470 9.402 3,3 Hatay 1.609.856 489.514 30,4 Isparta 441.412 177.210 40,1 Mersin 1.814.468 614.210 33,9 İstanbul 15.067.724 4.187.531 27,8 İzmir 4.320.519 1.410.724 32,7 Kars 288.878 45.762 15,8 Kastamonu 383.373 130.953 34,2 Kayseri 1.389.680 378.140 27,2 Kırklareli 360.860 133.154 36,9 Kırşehir 241.868 68.376 28,3 Kocaeli 1.906.391 395.488 20,7 Konya 2.205.609 726.110 32,9 Kütahya 577.941 211.822 36,7 Malatya 797.036 174.739 21,9 Manisa 1.429.643 589.784 41,3 Kahramanmaraş 1.144.851 234.985 20,5 Mardin 829.195 76.803 9,3 Muğla 967.487 500.641 51,7 Muş 407.992 34.282 8,4 Nevşehir 298.339 120.739 40,5 Niğde 364.707 106.537 29,2 Ordu 771.932 135.490 17,6 Rize 348.608 80.163 23,0 Sakarya 1.010.700 286.734 28,4 Samsun 1.335.716 355.388 26,6 Siirt 331.670 20.837 6,3 Sinop 219.733 59.755 27,2 Sivas 646.608 161.260 24,9 Tekirdağ 1.029.927 270.236 26,2 Tokat 612.646 178.260 29,1 Trabzon 807.903 195.753 24,2 Tunceli 88.198 9.372 10,6 Şanlıurfa 2.035.809 256.733 12,6 Uşak 367.514 137.690 37,5 Van 1.123.784 78.806 7,0 Yozgat 424.981 107.675 25,3 Zonguldak 599.698 155.495 25,9 Aksaray 412.172 125.312 30,4 Bayburt 82.274 15.556 18,9 Karaman 251.913 91.506 36,3 Kırıkkale 286.602 69.038 24,1 Batman 599.103 45.301 7,6 Şırnak 524.190 29.997 5,7 Bartın 198.999 51.555 25,9 Ardahan 98.907 19.438 19,7 Iğdır 197.456 28.173 14,3 Yalova 262.234 65.815 25,1 Karabük 248.014 66.556 26,8 Kilis 142.541 46.594 32,7 Osmaniye 534.415 163.187 30,5 Düzce 387.844 110.869 28,6