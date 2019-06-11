GRAFİKLİ - Kocaeli'nin ihracatını otomotiv ve kimya sırtlıyor

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Sanayi ve liman kenti Kocaeli, bu yılın ocak-mayıs döneminde 6,6 milyar dolarlık ihracata imza attı. Bu dönemdeki dış satımın dörtte üçlük kısmını otomotiv ve kimya firmaları gerçekleştirdi.

Türk imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların yaklaşık yüzde 15'ine ev sahipliği yapan Kocaeli, Türkiye'yi dünyanın en büyük ihracatçılarından biri haline getirme vizyonuna güçlü katkı veren kentlerin başında geliyor.

Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan ve elleçleme hacmi açısından Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da sekizinci limanı konumunda bulunan Kocaeli, depolama, otoyol, demir, deniz ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlara sahip.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarından Tüpraş, Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye gibi firmalara ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatında otomotiv ve kimya sektörünün önemli payı bulunuyor.

- 179 ülkeye ihracat

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, kentin geçen yılın ilk 5 ayında 5 milyar 816 milyon 886 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14 artışla 6 milyar 639 milyon 608 bin dolara yükseldi.

İhracat liginde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kocaeli, bu dönemde 179 ülke ile 12 serbest bölgeye satış yaparken, genel ülke ihracatının yüzde 9,4'ünü gerçekleştirdi.

Kent ihracatının yüzde 75,4'üne denk gelen 5 milyar 7 milyon 633 bin dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yaptı.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin bulunduğu kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dönemde Kocaeli'nin otomotiv ihracatı 2 milyar 882 milyon 731 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisine ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci sırada yer aldı. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde yüzde 62'lik artışla 2 milyar 124 milyon 902 bin dolara yükseldi.

Çelik sektörü 341 milyon 553 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 340 milyon 112 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 244 milyon 584 bin dolarla elektrik-elektronik, 225 milyon 707 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi izledi.

- Lider ihraç pazarı Birleşik Krallık

Ocak-mayıs döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan dış pazar Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye 656 milyon 2 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Kentten yapılan ihracatın geçen yılın karşılaştırılabilir dönemine göre yüzde 62 artış gösterdiği İspanya, 608 milyon 382 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan Almanya ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke olarak kayıtlara geçti. Almanya'ya yapılan dış satım yüzde 10 artarak 547 milyon 687 bin dolara çıktı.

Slovenya 429 milyon 953 bin dolarla dördüncü sırada yer alırken, bu ülkeyi 360 milyon 643 bin dolarla Fransa, 342 milyon 294 bin dolarla İtalya takip etti.

Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2018'in ocak-mayıs dönemine göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2018 (Bin $) 2019 (Bin $) Değişim (%) Birleşik Krallık 683.728 656.002 -4 İspanya 375.864 608.382 62 Almanya 498.764 547.687 9,8 Slovenya 379.024 429.953 13,4 Fransa 371.722 360.643 -3 İtalya 303.696 342.294 12,7 Hollanda 292.395 322.716 10,3 Belçika 385.452 312.463 -19 ABD 233.702 276.069 18 Mısır 178.072 240.579 35