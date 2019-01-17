GRAFİKLİ - Sakarya, Kocaeli ve Bursa'da üretilen araçların yüzde 85'i ihraç edildi

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında sayılı illeri arasında bulunan Sakarya, Kocaeli ve Bursa'da, geçen yıl saatte üretilen 177 araçtan 150'si ihraç edildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türk otomotiv sektörü geçen yıl 37 bin 686'sı traktör olmak üzere toplam 1 milyon 587 bin 836 araç üretti. Ülkedeki toplam üretimin yüzde 97,8'ine tekabül eden 1 milyon 552 bin 606 araç, geçen yıl Sakarya, Kocaeli ve Bursa'daki otomotiv fabrikalarında banttan indirildi.

Sakarya, Kocaeli ve Bursa'da üretimi gerçekleştirilen 34 bin 114'ü traktör olmak üzere 1 milyon 552 bin 606 araçtan, yüzde 84,5'ine karşılık gelen 1 milyon 312 bin 365'i ise yurt dışına satıldı.

Böylece, üç büyükşehirde saatte üretilen 177 araçtan 150'si yurt dışına gönderilmiş oldu.

- Sakarya otomotiv ihracatını yüzde 6,59 artırdı

Geçen yıl İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 5 milyar 573 milyon 354 bin dolarla ihracat sıralamasında 7'nci sıradaki yerini koruyan Sakarya'da, en çok ihracat 5 milyar 187 milyon 597 bin dolarla otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi. Buna göre toplam ihracat rakamının yüzde 93'ünü otomotiv sektöründen karşılayan Sakarya, Türkiye'nin ihracatına en büyük katkıyı bu sektörden sağladı.

Kentte 2017 yılında 4 milyar 867 milyon 54 bin dolar olan otomotiv endüstrisi ihracatı, geçen yıl yüzde 6,59 artışla 5 milyar 187 milyon 597 bin dolara çıktı.

Araç üretimlerine bakıldığında otomotiv şehri Sakarya'da, kentte geçen yıl 293 bin 567 araç üretilirken, bu rakamın yüzde 86'sına denk gelen 252 bin 854'ü yurt dışına gönderildi. Böylece kentte saatte üretilen 34 araçtan 29'u yurt dışına gönderilmiş oldu.

Sakarya'da 2018 yılının aralık ayında ise 22 bin 799 araç üretildi, bunun 22 bin 789'u yurt dışına satıldı.

Toyota, Otokar ve Türk Traktör gibi üreticilerin yer aldığı Sakarya'da geçen yıl 293 bin 567 otomobil, 457 küçük kamyon, 195 kamyonet, 594 otobüs, bin 123 midibüs, 34 bin 114 traktör olmak üzere toplam 293 bin 567 taşıt aracı üretildi. Buna göre, söz konusu dönemde Türkiye'deki toplam araç üretiminin yüzde 18'ini karşılayan kent, üretime önemli oranda katkı sağladı.

Toyota, geçen yılın hem 12 aylık hem de aralık ayında kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Kentteki 3 firma arasında geçen yılın ocak-aralık döneminde toplam üretim performansını, 2017 yılının aynı dönemine göre artıran firma olmazken, ihracatta Otokar ve Türk Traktör dış satım oranında yükselişini sürdürdü. 2017 yılında 12 aylık dönemde 691 araç ihraç eden Otokar, yüzde 24 artışla geçen yıl 901 aracı yurt dışına sattı. Türk Traktör ise 2017'de 12 bin 23 olan ihracat rakamını yüzde 18 artışla 2018'de 14 bin 502'ye çıkardı.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında binek tipinde Corolla ve Toyota C-HR modellerini üreten Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarından Toyota, geçen yıl 257 bin 84 otomobil üretirken, üretimin yüzde 92'lik kısmına denk gelen 237 bin 451 aracı ihraç etti.

Toyota, Otokar ve Türk Traktör'ün geçen yıl Sakarya'daki fabrikalarındaki üretim ve ihracat rakamları şöyle:

Firma Üretim İhracat Toyota 257.084237.451 Otokar 2.369 901 Türk Traktör 34.114 14.502 Toplam 293.567 252.854

- Kocaeli'de banttan inen 100 araçtan 87'si ihraç edildi

Kocaeli'de kurulu otomotiv fabrikalarında 2018'de üretim bandından indirilen 613 bin 787 aracın yüzde 87'si ihraç edildi.



Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun geçen yıl Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

Firma Üretim İhracat Ford Otosan 368.007 326.875 Hyundai Assan 203.000 190.347 Honda Türkiye 38.319 13.699 Anadolu Isuzu 4.461 964 Toplam 613.787 531.885

- Bursa'da üretilen 527 bin 626 araç yurt dışına gönderildi

Bursa'daki otomotiv fabrikalarında 2018 yılında üretilen 645 bin 252 araçtan 527 bin 626'sı yurt dışına satıldı.

Renault, Karsan ve Tofaş'ın geçen yıl Bursa'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

Firma Üretim İhracat Renault 336.778 280.411Karsan 6.724 3.419Tofaş 301.750 243.796 Toplam 645.252 527.626



