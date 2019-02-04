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GRAFİKLİ - Ocak ayının zam şampiyonu çarliston biber

- Tüketici fiyatları bazında ocak ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 87,87 ile çarliston biberde görüldü - Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 18,02 ile etek geldi

GRAFİKLİ - Ocak ayının zam şampiyonu çarliston biber
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ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 87,87 ile çarliston biberde oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında çarliston biberi, yüzde 80,94 ile patlıcan, yüzde 67,63 ile ıspanak izledi.

Ocakta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 63,84 ile sivri biber, yüzde 53,31 ile taze fasulye, yüzde 44,31 ile salatalık, yüzde 38,75 ile domates, yüzde 36,03 ile havuç, yüzde 28,41 ile kabak, yüzde 23,31 ile ulaşım araçlarıyla ilgili hizmetler yer aldı.

- En çok etek ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18,02 ile etekte gerçekleşti. Bunu yüzde 17,37 ile kadın hırkası, yüzde 15,42 ile kadın kazağı, yüzde 14,76 ile elbise, yüzde 13,77 ile anorak tip çocuk kabanı, yüzde 12,95 ile erkek kazağı, yüzde 12,72 ile erkek montu izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı
Çarliston biber
87,87 Patlıcan
80,94 Ispanak
67,63 Sivri biber
63,84 Taze fasulye
53,31 Salatalık
44,31 Domates
38,75 Havuç
36,03 Kabak
28,41 Ulaşım araçları ile ilgili hizmetler
23,31 Resmi evraklarla ilgili hizmetler
22,99 Mandalina
21,77 Patates
17,98 Kuru soğan
17,06 Rakı
9,23 Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar
8,90 MR ücreti
7,50 Ameliyat ücreti
7,25 Diş çekme ücreti
6,45 Makarna
4,54

Ocakta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı Pijama (çocuk için)
-3,70 Su faturası
-5,02 Bebek tulumu
-5,73 Pantolon (erkek için)
-6,94 Bot (kadın için)
-7,97 Gömlek (erkek için)
-8,28 Doğalgaz
-8,34 Pantolon (çocuk için)
-9,71 Elektrik ücreti
-10,00 Bot (çocuk için)
-10,03 Sweatshirt (çocuk için)
-10,77 Ceket (erkek için)
-11,53 Kazak (çocuk için)
-12,32 Erkek mont
-12,72 Kazak (erkek için)
-12,95 Kaban anorak tipi (çocuk için)
-13,77 Elbise
-14,76 Kazak (kadın için)
-15,42 Hırka (kadın için)
-17,37 Etek
-18,02




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