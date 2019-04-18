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GRAFİKLİ - Otobüs minibüs ihracatına Romanya etkisi

- İhracatta yıl bazında üst üste 13'üncü kez lider olan otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarından "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 18,91 artış gösterdi - İlk çeyrekte söz konusu ürün grubunda Romanya'ya yapılan ihracat, yaklaşık 13,5 kat artarak 5,58 milyon dolardan 80,6 milyon dolara yükseldi - Otobüs, minibüs, midibüs ihracatında sektörün ilk çeyrek dış satımında yakaladığı 80 milyon dolarlık artı farkın 75 milyon doları, Romanya'ya satışlardaki artıştan kaynaklandı

GRAFİKLİ - Otobüs minibüs ihracatına Romanya etkisi
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BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarından "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 18,91 arttı.

AA muhabirinin, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'den 2018'de 110 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs satıldı, ihracat önceki yıla göre yüzde 12,57 artışla 1,8 milyar dolar oldu.

Bu otomotiv grubu ihracatında 2019'un ilk çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,91 artış sağlandı.

2018'in ilk üç ayında 420 milyon 796 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın ilk çeyreğinde 500 milyon 366 bin dolarlık dış satıma imza attı.

- 2 milyar dolar aşılabilir

Sektörün ihracat artışının ilk çeyrekteki gibi devam etmesi durumunda yıl sonu dış satımının 2 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Yılın ilk çeyreğinde 72 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı gerçekleştirilirken, en fazla dış satım Romanya'ya yapıldı.

Sektörün bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya'yı geçerek ilk sıraya yerleşen Romanya'ya yönelik dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 13,5 kat artarak, 5,58 milyon dolardan 80,65 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin söz konusu ürün grubunda ilk çeyrekte yakaladığı ihracat artışının 75 milyon doları Romanya'ya yönelik satışlardan kaynaklandı.

İhracatta ikinci sırada bulunan Almanya'ya dış satım yüzde 19,73 gerileyerek 69 milyon 349 bin dolar olarak gerçekleşti.

Üçüncü sıradaki Fransa'ya ihracat ise yüzde 37 arttı. Bu ülkeye ilk çeyrekte yapılan dış satım 38,5 milyon dolardan 52 milyon 879 bin dolara yükseldi.

- Macaristan'a ihracat 7,5 kat arttı

Ocak-mart döneminde Türkiye'den İtalya, Polonya, Birleşik Krallık, İspanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Belçika, Macaristan, İsrail, Norveç ve Yunanistan'a yapılan ihracatın tutarı 10 milyon doları aştı.

Söz konusu ülkeler içinde Macaristan'a yapılan ihracat 7,5 kat artışla 1,5 milyon dolardan 12,6 milyon dolara yükseldi.

İhracat artışında önde gelen ülkeler arasında bulunan İsrail'e yapılan dış satım 2 milyon 171 bin dolardan 11 milyon 69 bin dolara, Yunanistan'a yapılan dış satım ise 3 milyon dolardan 10,5 milyon dolara çıktı.

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BursaIhracatOtobüs-minibüs-midibüsOtomotivSektör
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