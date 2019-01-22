GRAFİKLİ - Otomotiv ihracatını 5 il sırtladı

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Geçen yılı 31,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamıyla kapatan Türk otomotiv sektörünü, milyar doların üzerinde dış satıma imza atan İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Ankara sırtladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) edindiği bilgilere göre, 2017'yi 28,5 milyar dolarlık ihracatla kapatan otomotiv sektörü, geçen yıl yüzde 11'lik artışla 31,6 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış satımını gerçekleştirdi.

Geçen yıl 207 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat yapan sektör, yıl bazında ihracatta üst üste 13'üncü kez birinci oldu.

Türk otomotiv sektöründe milyar dolarlık ihracat yapan il sayısı 4'ten 5'e yükselirken, geçen yıl yapılan 31,6 milyar dolarlık ihracatın yüzde 92'si İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Ankara'dan gerçekleştirildi.

- Birincilik Bursa'dan İstanbul'a geçti

İstanbul'dan geçen yıl yapılan otomotiv ihracatı 2017'ye göre yüzde 46'lık artışla 5 milyar 745 milyondan 8 milyar 389 milyon dolara ulaştı. İstanbul, bu ihracat rakamıyla otomotiv sektöründe en fazla dış satım gerçekleştiren il oldu.

İhracatta ikinci sırada yer alan ve "Otomotiv sektörünün kalbi" olarak nitelendirilen Bursa'nın dış satımı, bir önceki yıla göre yüzde 17,6 düşerek 8 milyar 862 milyondan 7 milyar 295 milyon dolara geriledi.

Kocaeli'nin geçen yılki ihracatı da 2017'ye göre yüzde 19,6 arttı. 2017'de 5 milyar 668 milyon dolar ihracat yapan Kocaeli, dış satımını geçen yıl 6 milyar 780 milyon dolara yükseltti.

Sakarya'dan yapılan ihracat ise bir önceki yıla göre yüzde 6,6 artarak 4 milyar 867 milyon dolardan 5 milyar 187 milyon dolara çıktı.

- Ankara, ihracatta milyar doların üzerine çıktı

Otomotiv ihracatında 5. sırada yer alan Ankara'dan geçen yıl yapılan dış satım ise 2017'ye göre yüzde 27 artış gösterdi.

Başkentten önceki yıl 906 milyon dolar olan ihracat, geçen yıl itibarıyla 1 milyar 152 milyon dolara yükseldi.

Türk otomotiv sektöründe İzmir, Manisa, Konya, Kırşehir, Adana, Çankırı, Hatay ve Tekirdağ ise 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren iller oldu.



