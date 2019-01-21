GRAFİKLİ - Savunma sanayisinde hedefler büyüyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinde, güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu ürünlerdeki yerlilik oranının artırılması, geleceğin muharebe ortamına hazırlanılması amacıyla geçen yıl bir dizi yeni proje başlatıldı.

Modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu silah, araç ve gereçlerin temini için faaliyet gösteren Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 2018'de yeni projeler hayata geçirdi. Başkanlığın koordinasyonunda yürütülen bazı projelerde de önemli eşikler atlandı.

Yerlilik oranı yüzde 68'i bulan savunma sanayisinde, geçen yıl bu oranı çok daha yukarıya çekecek önemli adımlar atıldı.



Savunma sanayisinde geçen yıl özellikle platform ihracatı anlamında yaşanan gelişmeler dikkati çekerken, 30 Atak helikopterinin Pakistan'a satışına yönelik atılan imzayla tek kalemde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu. Ayrıca Pakistan'a 4 MİLGEM'in ihracatına yönelik sözleşme imzalandı.

Türkiye'nin genel maksat helikopter ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması amacıyla geliştirilen Gökbey helikopterinin ilk uçuş testi gerçekleştirildi.

Yerli helikopterlerde kullanılacak turboşaft motorun ilk ateşlemesi de 2018'de yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin karadaki en önemli vurucu gücü olacak ana muharebe tankı Altay için 250 adetlik seri üretim proje sözleşmesi imzalandı. Ayrıca Altay Tankı İçin Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi başlatıldı.

- Geleceğin silah sistemleri

Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) teknolojisindeki iddiasını çok daha yukarılara çıkaracak Akıncı İHA Projesi hayata geçirildi. Dünyada kendi sınıfının en iyisi olacak Akıncı ile Türkiye, dünyada bu teknolojiyi geliştirebilen 3 ülkeden biri haline gelecek.

Ateşli silahların yerine geçmesi beklenen ve "geleceğin silahı" olarak nitelendirilen elektromanyetik top sistemlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Şahi 209 ve Tufan sistemlerinin test atışları gerçekleştirildi. Türkiye bu alanda dünyada çalışma yapan sayılı ülkeler arasına girdi.

ASELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM'in lazer silahlarının test atışları yapıldı.

Uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacının tamamen yerli olarak karşılanması için başlatılan Siper Projesi'nde, SSB ile ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı arasında sözleşme imzalandı ve proje uygulama takvimi başladı.

Ayrıca bu ihtiyacın ortak üretim modeliyle karşılanmasına yönelik olarak ASELSAN-ROKETSAN-EUROSAM İş Ortaklığı arasında sözleşme imzalandı.

- Yerli motor gökyüzünde

Milli İHA Anka, ilk kez yerli motorla test uçuşu gerçekleştirdi. Operatif İHA Motoru Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen PD170 turbo dizel havacılık motoru, entegre edildiği Anka'yı başarıyla gökyüzüne taşıdı.

Barbaros Sınıfı Fırkateynlerin Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi başlatıldı.

Fırat modernizasyonu kapsamında M60T tanklarının modernizasyonu büyük ölçüde tamamlandı.

Leopard 2A4 tanklarının modernizasyonuna yönelik sözleşme imzalandı.

Elektronik harp özel görev uçakları geliştirilmesi amacıyla Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti (HAVA SOJ) Projesi başlatıldı.

Türkiye'nin ilk deniz füzesi olan Atmaca'nın seri üretim sözleşmesi imzalandı.

Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirme Projesi başlatıldı.

Milli Muharip Uçak için özgün bir turbofan jet savaş uçağı motoru geliştirme projesi hayata geçirildi.

- Yüksek teknoloji radar üretme yeteneği

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı TF-2000 hava savunma muhribinin ana sensörü olacak Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar'ın (ÇAFRAD) atış testi gerçekleştirildi. Türkiye böylece sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu yüksek teknoloji radar geliştirme ve üretme yeteneğini yakaladı.

Başlatılan yeni projeyle askeri harekatlarda hayati önem taşıyan "Dost Düşman Tanıma ve Tanıtma Sistemi" tamamen yerli ve milli olacak. Türkiye, bu alanda özgün sistemlerini geliştirebilen ve kendi kendine yetebilen 4 ülkeden biri haline gelecek.

İnsansız sistemler alanında yerli çözümlerin artırılması ve çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında İnsansız Kara Araçları Projesi başlatıldı.

Yerli ve milli 4,5G baz istasyonu Ulak devreye alındı.

Savunma sanayisi firmalarının endüstriyel yetkinlik envanterinin çıkarılması, yetkinlik seviyelerinin saptanması ve geliştirilmesi amacıyla Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı başlatıldı.

Gençlerin desteklenmesi amacıyla ROBOİK yarışmalarına devam edildi.

Nitelikli insan kaynağı için önemli bir platform olacak Vizyoner Genç Projesi başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ilk kez Savunma Sanayii Zirvesi gerçekleştirildi.