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GRAFİKLİ - Temmuz ayının zam şampiyonu limon

- Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 12,86 ile limonda görüldü - Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 23,66 ile erik geldi

GRAFİKLİ - Temmuz ayının zam şampiyonu limon

ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında temmuzda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 12,86 ile limonda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında limonu, yüzde 12,35 ile rakı, yüzde 11,88 ile domates izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,59 ile bira, yüzde 9,78 ile salatalık, yüzde 9,38 ile kayısı, yüzde 8,06 ile yumurta, yüzde 7,87 ile poşet bitki ve meyve çayı, yüzde 7,10 ile margarin, yüzde 6,97 ile motor yağları yer aldı.

- En çok erik ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,66 ile erikte gerçekleşti. Bunu, yüzde 20,09 ile şeftali, yüzde 17,37 ile dolmalık biber, yüzde 16,95 ile karpuz, yüzde 14,53 ile patates, yüzde 13,54 ile taze fasulye, yüzde 13,38 ile patlıcan, yüzde 6,51 ile çocuk tişörtü izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerDeğişim oranı (yüzde) Limon

12,86 Rakı

12,35 Domates11,88 Bira (Alkollü)

10,59 Salatalık

9,78 Kayısı9,38 Yumurta8,06 Poşet bitki ve meyve çayı
7,87 Margarin7,10Motor yağları6,97 Hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri

6,70 Hazır çorbalar6,47 Normal doğum ücreti6,24 Pekmez5,72 Maden suyu ve sodası5,55 Çamaşır için temizlik ve bakım ürünleri5,18 Perde4,58 Otel ücreti4,47Tahin4,41Uçak bileti ücreti4,24

Temmuzda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerDeğişim oranı (yüzde) Erik-23,66 Şeftali

-20,09 Dolmalık biber

-17,37 Karpuz

-16,95 Patates

-14,53 Taze fasulye

-13,54 Patlıcan-13,38 Çocuk tişörtü

-6,51 Etek

-6,42 Kadın gömleği

-6,31 Elbise

-5,16 Kuru soğan-4,88 Kadın ayakkabısı

-4,35 Erkek tişörtü

-4,10 Krem peynir

-3,18 Erkek ayakkabısı

-2,85 Erkek gömleği

-2,65 Kuzu eti

-1,71 Cep telefonu görüşme ücreti

-1,48 Zeytinyağı

-1,01
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