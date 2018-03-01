GRAFİKLİ - Trafiğe 1 ayda 117 bin 477 aracın kaydı yapıldı

ANKARA (AA) - Trafiğe ocak ayında 117 bin 477 aracın kaydı yapıldı, 11 bin 389 aracın ise kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı söz konusu ayda 106 bin 88 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artışla 21 milyon 211 bin 701'den 22 milyon 325 bin 33'e yükseldi. Bu araçların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Ocakta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 117 bin 477 oldu. Söz konusu taşıtlar içinde otomobil yüzde 62,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 21,9 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 4 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,5'i ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı araçlardan oluştu.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 14 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 10, minibüste yüzde 16,4, kamyonette yüzde 51,1, kamyonda yüzde 161,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 42,2 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 28,1, motosiklette yüzde 7,4, traktörde ise yüzde 37,7 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 12,7, otobüste yüzde 34,2, kamyonette yüzde 10,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 0,1, kamyonda yüzde 64,5, motosiklette yüzde 22,6, traktörde ise yüzde 10,8 artış kaydedildi.

Ocakta 117 bin 477 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 11 bin 389 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 106 bin 88 arttı.



- Devri yapılan araçlar

Devri yapılan 631 bin 823 taşıt içinde otomobil yüzde 70,5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,9 ile kamyonet, yüzde 3,6 ile traktör, yüzde 3,4 ile motosiklet takip etti. Ocakta devri yapılan taşıtların yüzde 5,6'sı ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı 12 milyon 106 bin 678 otomobilin yüzde 38,2'si LPG, yüzde 35,5'i dizel, yüzde 25,9'u benzin yakıtlı araçlardan oluşurken, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,4 oldu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 73 bin 880 otomobilin yüzde 15,8'inin Renault, yüzde 13'ünün Volkswagen, yüzde 8'inin Fiat, yüzde 6,3'ünün Dacia, yüzde 6,3'ünün Hyundai, yüzde 6'sının Toyota, yüzde 5,8'inin Ford, yüzde 5,1'inin Opel, yüzde 5,1'inin Peugeot, yüzde 4,2'sinin Nissan olduğu, yüzde 24,3'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 43,2'si 1501-1600, yüzde 27,6'sı 1401-1500, yüzde 13,5'i 1301-1400, yüzde 10,7'si 1300 ve altı, yüzde 4,2'si 1601-2000, yüzde 0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak dikkati çekti. Otomobillerin yüzde 58,6'sı beyaz, yüzde 20'si gri, yüzde 7,6'sı siyah, yüzde 4,9'u kırmızı ve yüzde 8,9'u diğer renklerden oluştu.



