GRAFİKLİ - Turizm istatistikleri (2)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin turizm geliri, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 6 milyar 540 milyon doları geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Turizm geliri, 2018 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 artarak 6 milyar 540 milyon 434 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 82,6'sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 17,4'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize eden ziyaretçilerin, bu çeyrekte yaptığı harcamaların 5 milyar 151 milyon 469 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 388 milyon 965 bin bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 649 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 828 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17 artarak 9 milyon 651 bin 740 kişi olarak belirlendi. Bunların yüzde 85,8'ini (8 milyon 283 bin 235 kişi) yabancılar, yüzde 14,2'sini (1 milyon 368 bin 505 kişi ) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28,2 azalarak 957 milyon 647 bin dolar oldu. Bunun 820 milyon 747 bin dolarını kişisel, 136 milyon 901 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu çeyrekte, yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 azalarak 1 milyon 853 bin 45 kişi olarak kayıtlara geçti. Bunların kişi başı ortalama harcaması 517 dolar olarak gerçekleşti.

(Bitti)