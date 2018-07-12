GRAFİKLİ - Türk meyve sebzesi 50 ülkeye

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'den yılın ilk yarısında hava kargoyla gerçekleştirilen yaş sebze ve meyve ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 146 artarak 4 bin 465 ton oldu.

Yaş sebze ve meyve sektöründe ürünlerin tüketiciye hızlı ulaşması ve pazar payının artırılması amacıyla Turkish Cargo ile yapılan anlaşma ihracata olumlu yansıdı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye, bu yılın ocak-haziran döneminde 1 milyar 185 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdi.

Yaş meyve ve sebze ihracatçılarının "özel indirim ve yeni destinasyonlara uçulması" konusunda Türk Hava Yollarının (THY) kargo şirketi Turkish Cargo ile 2017'nin mayıs ayında yaptığı anlaşma sonrası bu ürünlerin ihracatında artış yaşandı.

Anlaşmanın imzalandığı geçen yıl yaş meyve sebze ihracatçısı hava kargo ile 10 milyon 522 bin dolarlık ihracat yapmayı başardı.

Firmaların hava kargo tercihi ve Turkish Cargo'nun yeni destinasyonlar açmasıyla hava taşımacılığına olan talep hızla arttı.

Türkiye, 2017'nin ocak-haziran döneminde hava kargo yoluyla bin 812 ton yaş sebze meyve ihracatı gerçekleştirirken bu rakam 2018'in aynı döneminde yüzde 146 artarak 4 bin 465 tona çıktı.

Böylece Türkiye, geçen yılın ilk yarısında hava yoluyla yaptığı 5 milyon 245 bin dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatını 2018'in yılın aynı döneminde yüzde 131 artırarak 12 milyon 146 bin dolara çıkarmış oldu.

- Kiraz ilk sırada

Hava kargoyla ihracatta ilk sırada 5 milyon 938 bin dolarla kiraz yer alırken, bu ürünü 2 milyon 607 bin dolarla kuzu mantar ve 822 bin dolarla çilek izledi.

Ülke bazında ise en çok yaş meyve sebze 1 milyon 995 bin dolarlık ihracatla Norveç'e yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyon 222 bin dolarla Hong Kong ve 989 bin dolarla Fransa takip etti.

- "İhracatçımız hava kargoya alıştı"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava kargonun ürünlerini pazara hızlı sokmak isteyen ihracatçılar için vazgeçilmez bir ulaşım şekli olduğunu söyledi.

Turkish Cargo yetkililerine katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Uçak, şöyle konuştu:

"İhracatçılarımız hava kargoya alıştı ve artık uçak tercih ediliyor. Şimdiye kadar 50 ülkeye hava kargo yoluyla yaş meyve sebze gönderdik. Hava kargoda fiyat da iyi. Dünyanın bütün metropollerine Türk meyve ve sebzesini göndereceğiz. Bu hedefe hava kargo sayesinde daha hızlı şekilde ulaşacağız. Çekirdekli ürünlerin raf ömrü çok kısa. Dolayısıyla artık ürünlerimizi sağlıklı, taze ve bozulmadan bütün ülkelere gönderebiliyoruz."

Türkiye'nin hava kargoyla en fazla yaş meyve ve sebze ihraç ettiği 10 önemli pazar şöyle:

Ülke Miktar (ton) İhracat (Bin Dolar) Norveç 475 1.995 Hong-Kong 382 1.122 Fransa 35 989 Singapur 222 907 İsviçre 21 882 Suudi Arabistan 520 867 İngiltere 305 856 Irak 773 586 Malezya 103 460

Seyşel Adaları

277 416

Hava kargoyla taşınan ilk 10 ürün:

ÜRÜN Miktar (Ton) İhracat (Bin dolar) Kiraz 1.814 5.938 Mantar 74 2.607 Çilek 520 822 Domates 429 555 Kayısı 239 505 Nar 311 317 Erik 111 303 Biber 39 88 Şeftali 28 82 Mandarin 250 75



























