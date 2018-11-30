GRAFİKLİ - Türkiye petrol ve doğal gaz aramada atağa geçti

ADANA (AA) - İBRAHİM ERİKAN - Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemileriyle sismik araştırmalara devam eden Türkiye, derin denizde Fatih gemisiyle yürüttüğü petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını, Mersin'in 19 mil açıklarında kurulan sondaj platformuyla sığ denize de taşıdı.

Türkiye'de, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında, yerli ve milli imkanlar kullanılarak uzun zamandır hayali kurulan rezervlere erişmek amacıyla son dönemde büyük yatırımlar gerçekleştirildi.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliği hedeflenen çalışmalar kapsamında, Türkiye hem kendi karasularındaki etkinliğini arttırması hem de bulunması muhtemel rezervlerle milli gelirine önemli katkı sağlaması için adımlar atıldı.

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Doğu Akdeniz'de sahip olduğu ruhsat alanları içerisinde, Türk mühendisler tarafından tasarlanan iki sığ deniz arama kuyusu açılması için harekete geçti.



Türkiye, Fatih gemisiyle derin denizde başlattığı sondaja, 19 mil açığa konuşlandırılan platformla sığ denizi de ekledi.

İlk petrol ve doğal gaz arama kuyusunun sondajı için uluslararası tecrübeye sahip bir firma ile TPAO arasında kiralama sözleşmesi imzalandı.

Çevreye duyarlı ve yüksek teknolojiye sahip platformla, Mersin'in yaklaşık 19 mil açığında Kuzey Erdemli-1 lokasyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı törenle 26 Kasım'da sondaj çalışmalarına başlandı.

Operasyona hazır hale getirilen sondaj platformuyla, 101 metre su derinliğine sahip bu lokasyonda 2 bin 100 metre derinliğindeki Kuzey Erdemli-1 kuyusunun açılması için harekete geçildi.

Buradaki yaklaşık 60 gün sürecek çalışmalar tamamlandıktan sonra sondaj platformu, Adana'nın Karataş ilçesinin yaklaşık 9 mil açığına römorkörler vasıtasıyla çekilecek.

Karataş'ın güneyinde açılacak Kuzupınarı-1 kuyusunda, 90 metre su derinliğine sahip lokasyonda petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri 4 bin 100 metre derinlikte gerçekleştirilecek.

Buradaki çalışmalar ise 2019 ocak ayının son haftası başlayacak ve yaklaşık 4 ay sürecek.

- Derin denizde de çalışmalar sürüyor

Türkiye'nin denizlerde petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında kullanmak üzere devreye aldığı milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa gemileriyle de rezerv arama çalışmaları devam ediyor.

Sismik araştırma gemilerinin analizlerinin ardından Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'le, Antalya açıklarında bir ay önce Alanya-1 kuyusunun sondajı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yaklaşık 12 bin 200 metre sondaj derinliği yeteneğine sahip 229 metre uzunluğundaki Fatih gemisi, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalgada bile sabit kalarak operasyonlarını yürütebiliyor.

Fatih gemisiyle toplam 150 gün çalışma yapılması planlanıyor.