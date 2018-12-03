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Gram altın 204 lira seviyelerinde

- Gram altın 204 lira, çeyrek altın 334 lira ve Cumhuriyet altını 1.367 liradan işlem görüyor

Gram altın 204 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 204 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,90 primle 205,3 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,63 azalışla 204 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 334 lira, Cumhuriyet altını da 1.367 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,39 primle 1.227,2 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Arjantin'de hafta sonu gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda mutabık kaldıklarını anımsattı.

Memiş, bu durumun piyasalarda risk iştahının artmasını desteklediğini ifade ederek, "Altının ons fiyatı, bu hafta 1.207 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Ons altın, 1.207 doları aşağı yönlü kırarsa 1.187 dolar seviyesi sürpriz olmayacaktır." dedi.

Yurt içinde, dolar kurundaki düşüşlerin devam etmesinin, altının gram fiyatının 200 lira seviyesinin altına sarkmasına neden olabileceğini belirten Memiş, teknik açıdan gram altında bu hafta 197 liranın destek, 207 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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AltınPiyasalar
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