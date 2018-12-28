Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon beyaz kürt Doğtaş Kelebek Tedarik Zinciri Direktörlüğü Ahmet Gürsoy
Poşetler 25 kuruş
Poşetler 25 kuruş
Yerli üretene indirim
Yerli üretene indirim
Havlu yüz güldürdü
Havlu yüz güldürdü
Toparlanma bekliyoruz
Toparlanma bekliyoruz
Ticarette sigorta devri
Ticarette sigorta devri

Gram altın 218 lira seviyelerinde

- Çeyrek altın 355 lira, Cumhuriyet altını 1.454 liradan işlem görüyor

Gram altın 218 lira seviyelerinde
banner17

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 217,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişle 217 liranın üzerini test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 216,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlayarak 218 lirayı görmesinin ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 217,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 355 lira, Cumhuriyet altını da 1.454 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dünkü yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak, hazirandan bu yana en yüksek seviyesi olan 1.280,6 dolara kadar çıktı. Şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1,280,4 dolar seviyesinden işlem gören ons altın, son çeyrekte etkili olan yükseliş trendi ile yıllık bazdaki kayıplarının büyük bir kısmını telafi etti.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de federal hükümetin kapanması ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin belirsizliklerle hafta genelinde yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatının, bugün 1.280 dolarla yaklaşık 6 ayın zirvesine çıktığını söyledi.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.277 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin korunacağını aktaran Memiş, "Altının gram fiyatında ise 217 lira üzerinde yeni hedefin 220 lira olacağını düşünüyoruz. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'deki yoğun veri trafiğini takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1