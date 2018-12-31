Gram altın 218 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yılın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 217,9 lira seviyesinde dengelendi.



Cuma günü ons altından bulduğu destekle 218 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,10 primle 216,8 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kazancıyla 217,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 355 lira, Cumhuriyet altını da 1.455 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, son haftalarda küresel ekonomilere dair endişelerin artması, gelişmiş ülke borsalarında yaşanan sert satışlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'e karşı sert çıkışlarının ons altında yükselişlere neden olduğunu kaydetti.

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altının bu sebeplerle 6 ayın en yüksek seviyesi olan 1.282 doları test ettiğini ifade eden Memiş, altının ons fiyatında yükselişler bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

Memiş, yurt içinde altının gram fiyatının ons altın ve dolar kuruna bağlı hareket ettiğini belirterek, altının gram fiyatında 216 liranın destek, 219 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.