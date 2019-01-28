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Gram altın 220 lira seviyelerinde

- Gram altın 220,2 lira, çeyrek altın 360 lira ve Cumhuriyet altını 1.473 liradan işlem görüyor

Gram altın 220 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 220,2 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü özellikle altının ons fiyatındaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 primle 220,1 liradan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 220,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 360 lira, Cumhuriyet altını 1.473 liradan satılıyor.

Cuma günü 15 Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1.309,80 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında sınırlı da olsa negatif bir seyir izleyerek 1.302,20 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta altının ons fiyatının, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftaki toplantısı öncesinde yükseliş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

Ons altın fiyatının 1.297 doların üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda, 1.305 dolar seviyesinin direnç olarak takip edileceğini ifade eden Memş,"Altının ons fiyatında yükselişler sırasıyla 1.305 ve 1.312 dolar seviyesine kadar sürebilir. Olası düşüşlerde ise 1.297 doları destek olarak takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bu hafta ABD'deki yoğun veri akışı, Fed'in faiz kararı, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin yatırımcıların gündemin yer alacağını belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 217 liranın destek, 225 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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AltınPiyasalar
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