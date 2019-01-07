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Gram altın 222 lira seviyelerinde

- Gram altın 222 lira, çeyrek altın 362 lira ve Cumhuriyet altını 1.482 liradan işlem görüyor

Gram altın 222 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 222 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,98 azalışla 220,2 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,82 değer kazancıyla 222 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 362 lira, Cumhuriyet altını da 1.482 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazancıyla 1.290,3 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta dolar kuru ve altının ons fiyatında görülebilecek gerilemelerin, altının gram fiyatını da olumsuz yönde etkileyeceğini kaydetti.

Altının gram fiyatında bu hafta 217-223 lira bandının takip edileceğini belirten Memiş, "Gram altın, bu bandı aşağı ya da yukarı kırmadan yeni bir yönden bahsedemeyiz. Biz, olası gerilemelerde 207 lira seviyesinin yatırımcısına alım fırsatı sunacağını ve düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gram AltınPiyasalar
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