Gram altın 222 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 222,4 lira seviyesinde dengelendi.



Dün dar bant içinde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 primle 222 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 222,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 363 lira, Cumhuriyet altını 1.486 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,21 değer kazancıyla 1.311,07 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar varlıklarının değer kazanmasının altının ons fiyatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, bugün ons altının 1.306-1.316 dolar aralığında işlem gerçekleştirmesini beklediklerini kaydetti.



Yurt içinde dolar kurunun değer kazanmasının altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 220 liranın destek, 224 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, dünya genelinde veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin yatırımcıları kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini kaydetti.



