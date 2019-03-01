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Gram altın 225 lira seviyelerinde

- Gram altın 225,4 lira, çeyrek altın 368 lira ve Cumhuriyet altını 1.507 liradan işlem görüyor

Gram altın 225 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 225,4 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel düşüşünü sürdüren gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla, 225,5 lira seviyesinde tamamladı.

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla 225,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 368 lira, Cumhuriyet altını 1.507 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.311,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün yüzde 0,6 azalışla 1.312,7 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatının, bugün Asya piyasalarında artan risk iştahı ile düşüşünü sürdürdüğünü kaydetti.

Altının ons fiyatındaki gerilemenin yurt içinde gram fiyatına yansımasının, dolar kurundaki yükseliş nedeniyle sınırlı kaldığını dile getiren analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haberlerin takip edileceğini söyledi.

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AltınPiyasalar
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