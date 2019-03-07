Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya ekonomi Bursa mersin
66.6 milyon TL kar etti
66.6 milyon TL kar etti
Toplumun çimentosudur
Toplumun çimentosudur
İki yeni ödül aldı
İki yeni ödül aldı
Yeni modelleri tanıttı
Yeni modelleri tanıttı
İş dünyasından istihdam seferberliğine destek
İstihdam seferberliği

Gram altın 225 lira seviyelerinde

- Gram altın 224,6 lira, çeyrek altın 366 lira ve Cumhuriyet altını 1.501 liradan işlem görüyor

Gram altın 225 lira seviyelerinde
banner17

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 224,6 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel 221,7 liraya kadar gerileyen gram altın, dolar/TL'deki değer kazancının etkisiyle 225 liranın üzerini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 224,9 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 224,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 366 lira, Cumhuriyet altını 1.501 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 1.284,7 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinden bir sonuç çıkmaması ve dolar varlıklarının toparlanmasının altın fiyatlarının gerilemesinde etkili olduğunu söyledi.

Memiş, altının ons fiyatında 1.286-1.296 dolar bandının izleneceğini, gram altında 222 liranın destek, 227 liranın direnç konumunda takip edileceğini dile getirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınEmtiaOns
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5