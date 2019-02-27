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Gram altın 226 lira seviyelerinde

- Gram altın 226,2 lira, çeyrek altın 369 lira ve Cumhuriyet altını 1.512 liradan işlem görüyor

Gram altın 226 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 226,2 lira seviyesinde dengelendi.

Dün 225-227 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışın hemen üzerinde, 226,3 lira seviyesinde tamamladı.

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla 226,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.512 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.327,4 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel risk iştahının artmasıyla altın fiyatlarının baskılandığını belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin pozitif beklentilerin devam ettiğini söyledi.

Altının ons fiyatında teknik olarak 1.327 dolar seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.317 doların gündeme gelebileceğini ifade eden Memiş, olası yükselişlerde ise 1.332 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Memiş, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un buluşması ve Brexit gelişmelerinin takip edileceğini belirterek, altının gram fiyatında 225 liranın destek, 227 liranın direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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AltınPiyasalar
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