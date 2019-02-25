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Gram altın 227 lira seviyelerinde

- Gram altın 227,1 lira, çeyrek altın 371 lira ve Cumhuriyet altını 1.517 liradan işlem görüyor

Gram altın 227 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 227,1 lira seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, haftayı 228 lira seviyesinde tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 227,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 371 lira, Cumhuriyet altını 1.517 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,13 artışla 1.329,60 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ürünlerine uygulanması planlanan ek gümrük vergileri için 1 Mart olarak belirlenen tarihi "katedilen önemli mesafeyi" gerekçe göstererek uzatacağını söylemesinin piyasalardaki risk iştahını artırdığını bildirdi. Uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarının genel olarak haftaya yükselişle başladığına dikkati çeken Memiş, altının ons fiyatında 1.337 dolar direncinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Memiş, altının gram fiyatında ise bu hafta destek seviyelerinin takip edileceğine değinerek, düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin etti. Bugün veri akışı açısından sakin bir gün olacağını vurgulayan Memiş, gram altında 220 liranın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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AltınPiyasalar
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