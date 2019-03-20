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Gram altın 230 lira seviyelerinde

- Gram altın 229,9 lira, çeyrek altın 375 lira ve Cumhuriyet altını 1.537 liradan işlem görüyor

Gram altın 230 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 229,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 230 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla 229,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 375 lira, Cumhuriyet altını 1.537 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda 1.305,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Brezilya Merkez Bankasının (BCB) faiz kararının takip edileceğini söyledi.

Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini belirten analistler, Fed üyelerinin makroekonomik göstergeler ve faiz seviyesine ilişkin öngörüleri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının altın fiyatları üzerinde etkili olacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 227 liranın destek, 230 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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