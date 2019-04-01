Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Trabzon 31 Mart 2019 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri
Görevinden ayrıldı
Görevinden ayrıldı
Seçim sonrası piyasalar
Seçim sonrası piyasalar
55 personel alacak
55 personel alacak
Taksit sayısı uyarısı
Taksit sayısı uyarısı
Bankalara övgü
Bankalara övgü

Gram altın 232 lira seviyelerinde

- Gram altın 232,2 lira, çeyrek altın 382 lira ve Cumhuriyet altını 1.557 liradan işlem görüyor

Gram altın 232 lira seviyelerinde
banner17

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 232,2 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle 236,5 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 primle 230,9 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,56 primle 232,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 382 lira, Cumhuriyet altını 1.557 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,15 azalışla 1.290,18 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, teknik olarak altının ons fiyatının 1.287 dolar, altının gram fiyatının ise 230 liranın üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirterek, "Bu seviyelerin güçlü destek seviyeleri olduğunu düşünüyoruz. Altın fiyatları, haftayı bu seviyelerin altında tamamlamak istemeyebilir." ifadelerini kullandı.

Memiş, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5