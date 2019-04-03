Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya Bursa mersin zeytin
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“

Gram altın 232 lira seviyelerinde seyrediyor

- Gram altın 232,5 lira, çeyrek altın 379 lira ve Cumhuriyet altını 1.551 liradan işlem görüyor

Gram altın 232 lira seviyelerinde seyrediyor
banner17

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 232,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle 236,7 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,53 primle 232,9 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 232,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 379 lira, Cumhuriyet altını 1.551 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.292,7 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun değer kazanmasının altının gram fiyatında yükselişlere neden olduğunu belirterek, "Yatırımcısına düşüşlerin kalıcı olmayacağını, 230 lira seviyesinin altına sarkmaların alım fırsatı sunduğunu anımsatmak isteriz. Bugün altının gram fiyatının 230-240 lira bandında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Brexit konusundaki belirsizlikler ve Asya piyasalarındaki kayıpların doların değer kazanmasına, altının ons fiyatının ise baskı altında kalmasına neden olduğunu bildiren Memiş, teknik açıdan ons altında 1.290 doların destek, 1.300 doların ise direnç durumunda olduğunu bildirdi.

Memiş, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip edileceğini dile getirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5