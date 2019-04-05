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Gram altın 232 lira seviyelerinde seyrediyor

- Gram altın 231,9 lira, çeyrek altın 381 lira ve Cumhuriyet altını 1.555 liradan işlem görüyor

Gram altın 232 lira seviyelerinde seyrediyor
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 231,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle 229,8 liraya kadar gerileyen gram altın günü önceki kapanışa göre 0,39 azalışla 232,4 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 231,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 381 lira, Cumhuriyet altını 1.555 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,33 düşüşle 1.288,30 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair olumlu beklentilerin artması ve dolar varlıklarının toparlanmasının, altının ons fiyatının, yurt içinde dolar kurundaki yön arayışının da altının gram fiyatının geniş bant aralığında kalmasına neden olduğunu bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak mart ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden Memiş, teknik olarak altının ons fiyatının 1.285-1.307 dolar, altının gram fiyatının ise 227-237 lira aralığında kalmaya devam ettiğini söyledi.

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