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Gram altın 233 lira seviyelerinde

- Gram altın 232,7 lira, çeyrek altın 379 lira ve Cumhuriyet altını 1.551 liradan işlem görüyor

Gram altın 233 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 232,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle 236,5 liraya kadar çıkan gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 2,78 primle 230,7 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,87 primle 232,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 379 lira, Cumhuriyet altını 1.551 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,21 azalışla 1.287,93 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Çin arasında başlayan ticaret görüşmelerine ilişkin ılımlı havanın, küresel piyasalarda risk iştahının artmasına neden olduğunu söyledi.

Kürsel piyasalarda yaşanan iyimserliğin, dolar varlıkları ve küresel borsaları olumlu yönde desteklerken, emtia fiyatlarının baskı altında kalmasına neden oyduğunu bildiren Memiş şunları kaydetti:

"Küresel büyümeye dair endişelerin artmasıyla altının ons fiyatı 1.288 dolara kadar geriledi. 1.307 dolar seviyesini aşağı yönlü kıran altının ons fiyatı, yeni bant aralığına yerleşebileceğini düşünüyoruz. Altının ons fiyatında 1.287-1.307 dolar aralığını takip edeceğiz."

Memiş, yurt içi piyasalarda döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların altının gram fiyatı üzerinde etkili olduğunu ifade ederek, teknik olarak altının gram fiyatında 227 liranın destek 237 liranın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.




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