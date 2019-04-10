Gram altın 238 lira seviyelerinde seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 238 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 değer kazancıyla 238,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 değer kaybıyla 238 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 392 lira, Cumhuriyet altını 1.602 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,49'luk yükseliş sonrası bugün Asya piyasalarında 1.304 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı reform paketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankasının toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun haber ve veri akışının takip edileceğini bildirdi.

Bakan Albayrak'ın, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u bugün saat 11.00'de İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısında açıklayacağını anımsatan analistler, Avrupa Birliği'nin bugün başlayacak Liderler Zirvesi'nin de gündemi meşgul edeceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.307 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 240 lira seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.