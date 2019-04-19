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Gram altın 239 lira seviyelerinde

- Gram altın 238,7 lira, çeyrek altın 390 lira ve Cumhuriyet altını 1.596 liradan işlem görüyor

Gram altın 239 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 238,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,19 artışla 237,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,34 primle 238,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 390 lira, Cumhuriyet altını 1.596 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,14 değer kaybıyla 1.275,70 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD şirket bilançolarının olumlu açıklanması, Çin ekonomisine dair iyimserliğin artması ve ABD-Çin ticaret müzakerelerinden gelen olumlu açıklamaların küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını, altın fiyatlarını ise baskıladığını belirterek, "ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2,61 ile son 1 ayın en yüksek seviyesine yükselmesi, altının ons fiyatındaki değer kayıplarında etkili oldu. Bugün altının ons fiyatının 1.275-1.280 dolar aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dolar kurunun güçlü duruşunu sürdürdüğünü hatırlatan Memiş, bu durumun altının gram fiyatının yükselmesine neden olduğunu bildirdi.

Memiş, ABD ve Avrupa'daki resmi tatiller nedeniyle açık olan borsalarda da düşük hacimli sakin bir seyir beklendiğini belirterek, teknik açıdan gram altında 235 liranın destek, 241 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.



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