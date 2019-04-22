Gram altın 240 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 239,6 lira seviyesinde dengelendi.



Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 primle 238,3 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,55 primle 239,6 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 391 lira, Cumhuriyet altını 1.600 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,17 değer kazancıyla 1.277,790 dolar seviyesinden işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının yatay, yurt içi piyasalarda ise gram altının yükseliş isteğinde haftayı tamamlamasını beklediklerini ifade ederek, "ABD’de açıklanacak olan büyüme verisi altının ons fiyatında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı da altının gram fiyatında dalgalanmaya neden olabilir." dedi.

Ons altında yükselişlerin görülmesi için 1.305 doların yukarı yönlü kırılması gerektiğini belirten Memiş, teknik açıdan ons altında 1.275 doların destek, 1.282 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Memiş, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini aktararak, altının gram fiyatında 237-241 lira aralığında işlem gerçekleştirilmesini beklediklerini söyledi.



