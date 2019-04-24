Gram altın 240 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 239,7 lira seviyesinde dengelendi.



Dün ons altındaki değer kayıplarına paralel negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 238,5 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,50 primle 239,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 391 lira, Cumhuriyet altını 1.602 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,15 değer kaybıyla 1.270,33 dolar seviyesinden işlem görüyor

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar varlıklarında yaşanan toparlanmanın ons altın fiyatını baskılamaya devam ettiğini kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatında negatif görünümün devam ettiğini belirterek, ons altında düşüşlerin devamı halinde 1.263 doların destek olarak takip edileceğini, 1.278 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Dolar kurunun yükselişin altının gram fiyatındaki değer kayıplarının sınırlı kalmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altın fiyatında 237 liranın destek, 241 liranın ise direnç olarak takip edileceğini bildirdi.

Memiş, bugün yurt içinde reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında Almanya'da nisan ayı Ifo endeksleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

