Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin Trabzon Bursa food istanbul
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı
MİB yeni başkanını seçti
MİB yeni başkanını seçti
Bu tarif Osmanlı'dan miras! Ayda 3 ton satılıyor
Ayda 3 ton satıyor!
Seracılar atakta
Seracılar atakta
Türk profesöre övgü
O profesöre övgü yağdı

Gram altın 240 lira seviyelerinde

- Gram altın 239,7 lira, çeyrek altın 391 lira ve Cumhuriyet altını 1.602 liradan işlem görüyor

Gram altın 240 lira seviyelerinde
banner17

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 239,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün ons altındaki değer kayıplarına paralel negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 238,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,50 primle 239,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 391 lira, Cumhuriyet altını 1.602 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,15 değer kaybıyla 1.270,33 dolar seviyesinden işlem görüyor

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar varlıklarında yaşanan toparlanmanın ons altın fiyatını baskılamaya devam ettiğini kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatında negatif görünümün devam ettiğini belirterek, ons altında düşüşlerin devamı halinde 1.263 doların destek olarak takip edileceğini, 1.278 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Dolar kurunun yükselişin altının gram fiyatındaki değer kayıplarının sınırlı kalmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altın fiyatında 237 liranın destek, 241 liranın ise direnç olarak takip edileceğini bildirdi.

Memiş, bugün yurt içinde reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında Almanya'da nisan ayı Ifo endeksleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5