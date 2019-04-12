Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda emlak mersin dünya EWE
Güldal'dan fındık mesajı
Güldal'dan fındık mesajı
Et satış duyurusu
Et satış duyurusu
Gözünü rekora dikti!
Gözünü rekora dikti!
5. nesil savaş uçağı
5. nesil savaş uçağı
Bu yıl seviyeyi koruyacak
Bu yıl seviyeyi koruyacak

Gram altın 240 liranın üzerinde seyrediyor

- Gram altın 240,5 lira, çeyrek altın 394 lira ve Cumhuriyet altını 1.615 liradan işlem görüyor

Gram altın 240 liranın üzerinde seyrediyor
banner17

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 240,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün 241 lira sınırına kadar çıkan altının gram fiyatı, uluslararası piyasada ons altındaki hızlı düşüşün etkisiyle gerileyerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 238,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne dolar kurundaki artışın etkisiyle yükselişle başladı ve saat 09.30 itibarıyla dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 primle 240,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 394 lira, Cumhuriyet altını 1.615 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 1,2'lik hızlı düşüş sonrası bugün Asya piyasalarında 1.294 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, bugün ABD'de tüketici güven endeksi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.307 dolar seviyesinin önemli direnç, 1.285 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Yurt içinde, dün dolar kurundaki yükseliş eğiliminin gram altın fiyatındaki düşüşü sınırladığını dile getiren analistler, 240 lira üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 247 liranın gündeme gelebileceğini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5