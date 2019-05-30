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Gram altın 246 lira seviyelerinde

- Gram altın 245,8 lira, çeyrek altın 404 lira ve Cumhuriyet altını 1.648 liradan işlem görüyor

Gram altın 246 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 245,8 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatının hafif alıcılı seyretmesine karşın dolar kurunda yaşanan gerilemeyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,25 düşüşle 247,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında, 245,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 404 lira, Cumhuriyet 1.648 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında değer kaybeden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 düşüşle 1.276,0 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahıyla artan dolar talebinin altının ons fiyatında, dolar/TL'de yaşanan değer kaybının ise altının gram fiyatında düşüşe sebep olduğunu belirtti.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ilk çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 250 liranın direnç, 242 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.


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