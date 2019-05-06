Gram altın 247 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 247,3 lira seviyesinde dengelendi.



Cuma günü dolar kurundaki yatay seyre karşın altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 primle 245,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 247,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 403 lira, Cumhuriyet altını 1.649 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,27 artışla 1.282,48 dolar seviyesinden işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD-Çin ticaret savaşlarına ilişkin yaptığı açıklamaların altın fiyatlarının değer kazanmasına neden olduğunu söyledi.

Trump'ın cuma akşamı 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladığını ifade eden Memiş, "Trump’ın açıklamaları, özellikle Orta Doğu’da jeopolitik risklerin artması, Brexit belirsizliği ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine dair endişelerin artması, altın fiyatlarının yükselişlerine neden olabilir. Bugün altının ons fiyatının 1.278-1.288 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan gram altında 245 liranın destek, 248 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.



