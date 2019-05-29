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Gram altın 250 lira seviyelerinde

- Gram altın 249,6 lira, çeyrek altın 406 lira ve Cumhuriyet altını 1.666 liradan işlem görüyor

Gram altın 250 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 249,6 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki gerilemeye paralel yüzde 0,95 değer kaybeden gram altın, günü 248,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde, 249,6 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 406 lira, Cumhuriyet 1.666 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.283,6 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini belirterek, bugün, yurt içinde veri takviminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya işsizlik ve ABD'de Richmond Fed imalat endeksinin takip edileceğini ifade etti.

Altının gram fiyatında 255 liranın direnç, 247 liranın destek olarak öne çıktığını söyleyen analistler, ons altında 1.285 doların kısa ve orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Gram AltınPiyasalar
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