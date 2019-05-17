Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon food istanbul dünya mersin
Çay fiyatı açıklandı
Çay fiyatı açıklandı
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek

Gram altın 251 lira seviyelerinde

- Gram altın 251,2 lira, çeyrek altın 409 lira ve Cumhuriyet altını 1.680 liradan işlem görüyor

Gram altın 251 lira seviyelerinde
banner17

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 251 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki değer kaybına rağmen dolar kurundaki artış sebebiyle yatay seyreden gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 250,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne dolar kuruna paralel yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 251,2 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 409 lira, Cumhuriyet altını 1.680 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.287,4 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasaların merkezinde olan ticaret savaşlarının altının ons fiyatında önemli bir etken olmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksi ve Michigan tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, altının gram fiyatında 257 lira seviyesinin önemli direnç, 249 liranın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınGram AltınPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5