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Gram altın 251 lira seviyelerinde

- Gram altın 251 lira, çeyrek altın 409 lira ve Cumhuriyet altını 1.675 liradan işlem görüyor

Gram altın 251 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 251 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar/TL'deki değer kaybının etkisiyle 247 lira seviyesine kadar gerileyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 248,9 liradan tamamladı.

Gram altın bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,84 artışla 251 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 409 lira, Cumhuriyet 1.675 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,30 primle 1.337,36 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.330 doların destek, 1.340 doların ise direnç konumunda olduğunu belirten Memiş, altının gram fiyatında 247 liranın destek, 252 liranın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Memiş, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ithalat fiyat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirtti.

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