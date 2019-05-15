Gram altın 252 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 252 lira seviyesinde dengelendi.



Dün altının onsu ve dolar kuruna paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü 0,73 değer kaybıyla günü 251,4 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 252 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 411 lira, Cumhuriyet altını 1.682 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 düşüşle 1.294,5 dolar seviyesinden işlem görüyor.



Analistler, Çin'in, gümrük tarifelerinde ABD'ye misilleme yapması sonrası her iki taraftan gelen sakin açıklamaların, altının ons fiyatında geri çekilmeye sebep olduğunu belirtti.



Bugün ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, altının gram fiyatında 257 lira seviyesinin önemli direnç, 249 liranın destek konumunda olduğunu kaydetti.



