Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda Bursa dünya food istanbul
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği

Gram altın 252 lira seviyelerinde

- Gram altın 252 lira, çeyrek altın 411 lira ve Cumhuriyet altını 1.682 liradan işlem görüyor

Gram altın 252 lira seviyelerinde
banner17

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 252 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının onsu ve dolar kuruna paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü 0,73 değer kaybıyla günü 251,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 252 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 411 lira, Cumhuriyet altını 1.682 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 düşüşle 1.294,5 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Çin'in, gümrük tarifelerinde ABD'ye misilleme yapması sonrası her iki taraftan gelen sakin açıklamaların, altının ons fiyatında geri çekilmeye sebep olduğunu belirtti.

Bugün ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, altının gram fiyatında 257 lira seviyesinin önemli direnç, 249 liranın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5