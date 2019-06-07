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Gram altın 252 lira seviyelerinde

- Gram altın 251,8 lira, çeyrek altın 409 lira ve Cumhuriyet altını 1.676 liradan işlem görüyor

Gram altın 252 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 251,8 lira seviyesinde dengelendi.

Dolar kurundan bulduğu destekle bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,6 primle 251,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 409 lira, Cumhuriyet 1.676 liradan satılıyor.

Artan jeopolitik risk algısı ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "güvercin" açıklamaların etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.335,33 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de mayıs ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydetti.

Ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan gram altında 248 liranın destek, 255 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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