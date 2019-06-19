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Gram altın 253 lira seviyelerinde

- Gram altın 253,1 lira, çeyrek altın 414 lira ve Cumhuriyet altını 1.693 liradan işlem görüyor

Gram altın 253 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 253,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 0,14 azalışla 252,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,20 artışla 253,1 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 414 lira, Cumhuriyet altını 1.693 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 1.345,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında İngiltere'de enflasyon ve ABD'de haftalık mortgage başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler teknik açıdan gram altında 250 liranın destek 255 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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AltınPiyasalar
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