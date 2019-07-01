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Gram altın 253,2 lira seviyelerinde

- Gram altın 253,2 lira, çeyrek altın 413 lira ve Cumhuriyet altını 1.691 liradan işlem görüyor

Gram altın 253,2 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 253,2 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü, ons altın fiyatının yatay seyretmesine rağmen, dolar kurundaki değer kazançlarıyla beraber yüzde 0,36 yükselen gram altın haftanın son işlem gününü 262,5 liradan tamamladı.

Gram altın, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 3,7 azalarak 253,2 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 413 lira, Cumhuriyet altını 1.691 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda yüzde 1,8 düşüşle 1.384,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, hafta sonu Japonya'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nden gelen haberlerle piyasaların risk algısında bir düşüş gözlemlendiğini kaydetti.

Zirvede bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Xİ Jinping'in müzakerelerin devamı konusunda anlaşmaları sonrası, bu müzakerelerden gelecek haber akışının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.375 doların destek, 1.420 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ve ABD'de PMI verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

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Gram AltınPiyasalar
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