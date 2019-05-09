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Gram altın 255 lira seviyelerinde

- Gram altın 254,7 lira, çeyrek altın 420 lira ve Cumhuriyet altını 1.701 liradan işlem görüyor

Gram altın 255 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 254,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye karşın yurt içinde dolar kurundaki artışa paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 254,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 254,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını 1.701 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.283,10 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile yürütülen ticaret müzakereleri ve gümrük tarifelerine ilişkin açıklamalarının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Bugün ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden Memiş, "Altının ons fiyatında 1.290 dolar direnç konumuna geldi. Yurt içinde, altının gram fiyatında ise 247 lirayı destek, 257 lirayı direnç olarak takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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