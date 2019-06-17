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Gram altın 255 lira seviyelerinde

- Gram altın 254,6 lira, çeyrek altın 415 lira ve Cumhuriyet altını 1.698 liradan işlem görüyor

Gram altın 255 lira seviyelerinde
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İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 254,6 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü 258,6 lira ile 9 ayın zirvesini gören gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 primle 254 liradan tamamladı.

Gram altın bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,24 artışla 254,6 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 415 lira, Cumhuriyet 1.698 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 1.339,00 dolardan işlem görüyor.

Analistler, altının gram fiyatının dolar kuru ve ons altından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket ettiğini belirterek, teknik açıdan gram altında 250 liranın destek, 258 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, Suriye ve Doğu Akdeniz'e ilişkin haberlerin de gündemin odağında bulunduğunu kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
Gram AltınPiyasalar
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